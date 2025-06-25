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Расширение добычи на Тенгизе обсудили в Астане

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Глава «КазМунайГаза» Асхат Хасенов встретился с президентом по международной разведке и добыче корпорации Chevron Клэем Неффом, сообщили в компании.

Источник: Sputnik.kz

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе ход реализации крупных нефтегазовых проектов, вопросы промышленной безопасности и увеличение уровня казахстанского содержания.

говорится в сообщении

Речь идет, в частности, об успешном запуске объектов проекта будущего расширения на Тенгизе.

Глава КМГ подчеркнул важность обеспечения стабильной добычи нефти после ввода в эксплуатацию объектов, а также соблюдения всех проектных требований для рационального недропользования.

говорится в сообщении

Кроме того, «КазМунайГаз» и Chevron обсудили формирование долгосрочной программы по развитию внутристрановой ценности.

Правительством Казахстана перед ТШО поставлена задача по увеличению доли казахстанского содержания в товарах с текущих 7% до 30%

напомнили в компании

На встрече рассмотрели перспективы сотрудничества в геологоразведке, в том числе статус по совместным исследованиям проекта Мугоджары.