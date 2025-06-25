Расширение добычи на Тенгизе обсудили в Астане

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе ход реализации крупных нефтегазовых проектов, вопросы промышленной безопасности и увеличение уровня казахстанского содержания.
Речь идет, в частности, об успешном запуске объектов проекта будущего расширения на Тенгизе.
Глава КМГ подчеркнул важность обеспечения стабильной добычи нефти после ввода в эксплуатацию объектов, а также соблюдения всех проектных требований для рационального недропользования.
Кроме того, «КазМунайГаз» и Chevron обсудили формирование долгосрочной программы по развитию внутристрановой ценности.
Правительством Казахстана перед ТШО поставлена задача по увеличению доли казахстанского содержания в товарах с текущих 7% до 30%
На встрече рассмотрели перспективы сотрудничества в геологоразведке, в том числе статус по совместным исследованиям проекта Мугоджары.