Подрядчик отказался устранять дефекты на омской дороге по гарантии

Омичи в паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на образовавшиеся колеи на поворотах дублёра улицы 70 лет Октября. Дорога на Левом берегу была открыта в конце 2020 года, её строительство обошлось в 1 млрд рублей. Однако, как выяснилось, подрядчик не собирается устранять дефекты по гарантии.