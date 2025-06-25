Подрядчик отказался устранять дефекты на омской дороге по гарантии

Омичи в паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте» пожаловались на образовавшиеся колеи на поворотах дублёра улицы 70 лет Октября. Дорога на Левом берегу была открыта в конце 2020 года, её строительство обошлось в 1 млрд рублей. Однако, как выяснилось, подрядчик не собирается устранять дефекты по гарантии.
Как сообщили в мэрии, департамент строительства обратился в суд с иском к генподрядчику «СтройТраст» для устранения недочётов, однако арбитражный суд отклонил иск в части устранения дефектов в рамках гарантийных обязательств.
«Департаментом строительства будет подготовлено обращение в управление дорожного хозяйства и благоустройства для проведения включения данного участка ремонтно-восстановительных работ на данном участке в текущем году», — сообщили в администрации.
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