Достаточно высокой считает финрегулятор ставку по ипотеке в размере 20%

Как сообщалось, в июне совместным постановлением АРРФР и Нацбанка Казахстана предельные размеры максимальной ГЭСВ по ипотеке снижены с 25% до 20%. Позже регуляторы приостановили поправку о снижении максимальной ставки по ипотеке до 20% до 1 ноября 2025 года. Таким образом, до 1 ноября 2025 года все предельные размеры ставок остаются следующими: 25% по ипотечным жилищным займам, 46% по беззалоговым банковским займам, 3% по обеспеченным залогом банковским займам, 46% по микрокредитам, выданным микрофинансовыми организациями. В финрегуляторе поясняли, что данная мера разработана «в целях предоставления банкам второго уровня достаточного времени для проведения комплекса подготовительных мероприятий, включая адаптацию внутренних учетных и операционных систем под новые параметры, пересмотр условий действующих и новых ипотечных продуктов, внесение изменений во внутренние нормативные документы».