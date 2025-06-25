Достаточно высокой считает финрегулятор ставку по ипотеке в размере 20%

Даже пониженная с 25% до 20% годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам является высокой для заемщиков и несет угрозу роста проблемных кредитов, считает глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Наша позиция, что даже 20% — это достаточно большая ставка для ипотечных займов. Ипотечные займы выдаются на долгий срок, сумма кредита большая, это несет значительные риски как для заемщиков, так и банков (…) Мы считаем, что ипотечные займы по годовой эффективной ставке выше 20% в долгосрочной перспективе являются неустойчивыми. Они создают слишком высокую долговую нагрузку на заемщика.
По ее словам, высокие ставки по ипотеке могут привести к увеличению доли неплатежеспособного населения и росту просроченных займов в портфеле банков.
Риски для заемщиков, что они не смогут обслуживать эти кредиты. Вначале кажется, что лучше платить по ипотеке, чем в аренде. Но с годами тяжело обслуживать, финансовое состояние может ухудшиться. Для банков с точки зрения финансовой стабильности тоже будет увеличиваться количество просроченных займов. Наши меры направлены на то, чтобы дестимулировать ипотечное кредитование по высоким ставкам.
Мадина Абылкасымова напомнила, что регулятор приостановил процесс по снижению ГЭСВ до 20% до 1 ноября 2025 года, чтобы банки смогли одобрить все полученные ранее заявки и заключить по ним договоры. Вместе с тем она не согласна с позицией банков, считающих ставку в 20% недостаточно высокой.
Мы слышим от банков, что при действующей ставке Нацбанка в 16,5% порог в 20% низкий, чтобы одобрять выдачу новых займов. Ипотечные займы по годовой эффективной ставке выше 20% в долгосрочной перспективе являются неустойчивыми. Лучше использовать инструменты Отбасы банка или банкам разрабатывать свои льготные инструменты. Мы сейчас работаем над тем, чтобы банки могли участвовать в системе жилищных строительных сбережений по аналогии с Отбасы банком.
Как сообщалось, в июне совместным постановлением АРРФР и Нацбанка Казахстана предельные размеры максимальной ГЭСВ по ипотеке снижены с 25% до 20%. Позже регуляторы приостановили поправку о снижении максимальной ставки по ипотеке до 20% до 1 ноября 2025 года. Таким образом, до 1 ноября 2025 года все предельные размеры ставок остаются следующими: 25% по ипотечным жилищным займам, 46% по беззалоговым банковским займам, 3% по обеспеченным залогом банковским займам, 46% по микрокредитам, выданным микрофинансовыми организациями. В финрегуляторе поясняли, что данная мера разработана «в целях предоставления банкам второго уровня достаточного времени для проведения комплекса подготовительных мероприятий, включая адаптацию внутренних учетных и операционных систем под новые параметры, пересмотр условий действующих и новых ипотечных продуктов, внесение изменений во внутренние нормативные документы».