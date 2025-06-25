Свердловчанам рассказали, кто зарабатывает больше айтишников

Топ-менеджеры и токари зарабатывают больше айтишников. Об этом заявили представители сервиса Hh.ru.
«Одними из востребованных и высокооплачиваемых IT-специалистов на рынке труда являются программисты и разработчики. В этом году медиана зарплатных предложений для них составила 125 тыс. рублей. Однако есть ряд специалистов, которым работодатели готовы платить больше, чем программистам. В этот список попали топ-менеджеры, в частности, коммерческие директора, которым предлагают 200 тыс. рублей», — отметили представители сервиса.
Гендиректорам предлагают зарплату в 180 тыс., директорам по маркетингу — 175 тыс. Также рабочие профессии сейчас являются более высокооплачиваемыми, чем программисты. К ним относятся токари, фрезеровщики, шлифовщики — 145 тыс. рублей и геологи — 145 тыс. рублей.
ЕАН сообщал, что показатели прироста зарплат квалифицированных рабочих в производстве и строительстве в Екатеринбурге оказались выше темпов прироста зарплат в IT. Причина такого явления заключается в эффекте высокой базы: к примеру, прирост в 20 тыс. рублей за год для системного архитектора — это +6% (средняя зарплата в Екатеринбурге выросла с 310 до 330 тыс. рублей), а у рабочего-монтажника — уже +24% (средняя зарплата выросла с 85 до 105 тыс. рублей). По прогнозам экспертов, зарплаты в IT продолжат рост в 2025 году, однако это коснется не всех: работодатели все больше ориентированы на практический опыт.