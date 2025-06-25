Свердловчанам рассказали, кто зарабатывает больше айтишников

ЕАН сообщал, что показатели прироста зарплат квалифицированных рабочих в производстве и строительстве в Екатеринбурге оказались выше темпов прироста зарплат в IT. Причина такого явления заключается в эффекте высокой базы: к примеру, прирост в 20 тыс. рублей за год для системного архитектора — это +6% (средняя зарплата в Екатеринбурге выросла с 310 до 330 тыс. рублей), а у рабочего-монтажника — уже +24% (средняя зарплата выросла с 85 до 105 тыс. рублей). По прогнозам экспертов, зарплаты в IT продолжат рост в 2025 году, однако это коснется не всех: работодатели все больше ориентированы на практический опыт.