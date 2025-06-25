Форум регионов Беларуси и России начнет работу в Нижнем Новгороде

Центральной темой форума станет 80-летие со дня Великой Победы. Всего будет работать семь тематических секций. Как отмечала спикер Совета Республики Наталья Кочанова, на мероприятии ожидается подписание контрактов на сумму более 700 миллионов белорусских рублей.