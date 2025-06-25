Форум регионов Беларуси и России начнет работу в Нижнем Новгороде

Центральной темой форума станет 80-летие со дня Великой Победы. Всего будет работать семь тематических секций. Как отмечала спикер Совета Республики Наталья Кочанова, на мероприятии ожидается подписание контрактов на сумму более 700 миллионов белорусских рублей.
Основная программа форума пройдет
Планируется, что в рамках форума будет открыто генконсульство Беларуси в Нижнем Новгороде, в здании древнего Кремля.
На площадке возле Нижегородской ярмарки во время проведения форума будут работать выставка достижений народного хозяйства Беларуси и России и торговая ярмарка регионов двух стран.
Предыдущий, XI Форум регионов, приняла Витебская область в трех городах (Витебск, Полоцк и Новополоцк). Он побил все предыдущие рекорды: было подписано более 250 документов, а общая сумма заключенных контрактов превысила 1,1 миллиарда белорусских рублей.
Всего за 11 лет форумов, которые проходили в Беларуси и России, подписано около тысячи различных соглашений, контрактов на сумму более восьми миллиардов долларов.
Организаторами форума традиционно являются Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации.