В России могут ввести уголовное наказание за передачу банковских карт третьим лицам: подробности

Зампред Совета по цифровой экономике при СФ Артем Шейкин предложил ЦБ ввести обязательное предупреждение клиентов об уголовной ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. Соответствующее письмо направлено первому зампреду Банка России Дмитрию Туллину.
В своем обращении сенатор указал на значительное увеличение количества правонарушений, связанных с незаконным использованием банковских карт.
Речь идет, в частности, о практике «дропперства» — когда граждане за денежное вознаграждение передают свои карты преступникам для обналичивания средств и легализации незаконных доходов.
Шейкин также обратил внимание, что 18 июня Совет Федерации утвердил закон, устанавливающий уголовное наказание для таких посредников.
Как считает зампред, утверждение подобного предложения приведет к заметному уменьшению противоправных действий.
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