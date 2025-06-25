С 1 июля новосибирцев ждет изменение тарифов на передачу электроэнергии

Для населения этот показатель вырастет в 53 регионах. Основными факторами увеличения тарифов стали необходимость возврата ранее неучтённой выручки и модернизация энергетических сетей. По оценкам аналитиков, такое повышение позволит бизнесу избежать дополнительных затрат в размере 46 миллиардов рублей, связанных с компенсацией снижения тарифов для населения. Однако промышленные потребители выражают обеспокоенность по поводу растущей нагрузки без соответствующего улучшения качества и надёжности инфраструктуры, сообщает «Ъ-Сибирь», ссылаясь на исследование ВШЭ.
В Ленинградской и Астраханской областях тарифы для бизнеса вырастут более чем на 30%, в Волгоградской области — на 24,9%. Прогноз социально-экономического развития уже заложил предельный рост тарифов, однако региональные регуляторы могут изменять их, согласовывая изменения с ФАС. С 1 июля тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей должны увеличиться на 11,6%, с последующими планами роста на 9,8% в 2026 году, 6,3% в 2027 году и 4,2% в 2028 году.
Для населения средний тариф на услуги по передаче электроэнергии вырастет на 11,7−38,7% в 53 регионах. Наибольшее увеличение ожидается в Красноярском крае — на 38,7%, за ним следуют Новосибирская область (31%) и Курганская область (26,9%). С начала года введена дифференциация тарифов для населения по трём диапазонам в зависимости от объёмов потребления.
Рост тарифов на передачу электроэнергии способствует увеличению конечных цен на электроэнергию. Ранее ФАС оценивала общий объём перекрёстного субсидирования в 2025 году в 371 миллиард рублей. Введение дифференцированных тарифов позволило сократить этот объём на 31,6 миллиарда рублей.
Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим оценивает объём перекрёстного субсидирования, учтённый при формировании тарифов на передачу, в 331,7 миллиарда рублей. Он также предупреждает, что система дифференциации тарифов может привести к более значительному увеличению общих платежей, особенно для домохозяйств с высоким уровнем энергопотребления.
По словам Сасима, с июля тариф на передачу электроэнергии по стране вырастет на 17%, для бизнеса — на 15,2%. Это соотношение темпов роста тарифов позволяет сдерживать увеличение перекрёстного субсидирования на уровне 46 миллиардов рублей.
В ФАС отметили, что при установлении предельных уровней учитываются параметры соглашений о регулируемых видах деятельности. В 2025 году такие соглашения действуют в 22 субъектах. Регион может установить тарифы выше предельных при наличии заявления от главы региона; в конце 2024 года ФАС согласовала 24 таких заявления. Превышение предельных уровней обосновывается необходимостью реализации инвестиционных проектов и повышения надёжности электроснабжения.
В компании «Россети» подчеркнули, что превышение предельного уровня индексации тарифов обычно связано с необходимостью инвестиционного развития или погашения накопленных долгов. Контроль за целевым использованием тарифных средств осуществляется через ежегодный анализ экономической обоснованности расходов сетевых компаний.
По оценкам «Сообщества потребителей энергии», рост конечных цен на электроэнергию для промышленности составит от 15% до 27%, при этом не будет сопровождаться повышением качества и надёжности инфраструктуры. Превышение прогнозируемых значений в ряде регионов связано с заключением регуляторных соглашений, которые часто предполагают повышенную индексацию тарифов на передачу.