С 1 июля новосибирцев ждет изменение тарифов на передачу электроэнергии

В Ленинградской и Астраханской областях тарифы для бизнеса вырастут более чем на 30%, в Волгоградской области — на 24,9%. Прогноз социально-экономического развития уже заложил предельный рост тарифов, однако региональные регуляторы могут изменять их, согласовывая изменения с ФАС. С 1 июля тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей должны увеличиться на 11,6%, с последующими планами роста на 9,8% в 2026 году, 6,3% в 2027 году и 4,2% в 2028 году.