Курсы валют на 25 июня, цены на нефть и металлы

Цены нефть продолжили снижаться вечером во вторник, хотя они и отступили от внутридневных минимумов. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:51 Аст составила 68,26 доллара за баррель, что на 4,5% ниже, чем на закрытие торгов в понедельник. Контракты на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 4,48%, до 65,44 доллара за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.