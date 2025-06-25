Курсы валют на 25 июня, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены нефть продолжили снижаться вечером во вторник, хотя они и отступили от внутридневных минимумов. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:51 Аст составила 68,26 доллара за баррель, что на 4,5% ниже, чем на закрытие торгов в понедельник. Контракты на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 4,48%, до 65,44 доллара за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии во вторник, сообщает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торговались по цене 3 320,40 доллара за тройскую унцию, опустившись на 2,20% на 17:30 Аст. Фьючерс на серебро с поставкой в июле снизился на 1,16%, достигнув отметки 35,77 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:08 Аст bitcoin торговался по 105 319,3 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты подорожала на 3,94%, а ее капитализация составила 1,09 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 439,21 долларов, повысившись в цене на 8,90%. Капитализация этой криптовалюты составила 294,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,25 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 25 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 24 июня.
1 австралийский доллар 337,93 тенге.
1 азербайджанский манат 306,35 тенге.
10 армянский драм 13,58 тенге.
1 белорусский рубль 158,98 тенге.
1 бразильский реал 94,5 тенге.
10 венгерских форинтов 14,99 тенге.
1 гонконгский доллар 66,15 тенге.
1 грузинский лари 192,75 тенге.
1 датская крона 80,73 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,4 тенге.
1 доллар США 519,26 тенге.
1 евро 602,13 тенге.
1 индийская рупия 6,04 тенге.
1000 иранский риал 12,4 тенге.
1 канадский доллар 378,52 тенге.
1 китайский юань 72,39 тенге.
1 кувейтский динар 1 698,26 тенге.
1 кыргызский сом 5,94 тенге.
1 малазийский ринггит 122,47 тенге.
1 мексиканский песо 27,3 тенге.
1 молдавский лей 30,76 тенге.
1 норвежская крона 51,44 тенге.
1 польский злотый 141,46 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,41 тенге.
1 российский рубль 6,62 тенге.
1 СДР 708,07 тенге.
1 сингапурский доллар 405,55 тенге.
1 таджикский сомони 53,2 тенге.
1 тайский бат 15,9 тенге.
1 турецкая лира 13,13 тенге.
100 узбекских сумов 4,2 тенге.
1 украинская гривна 12,44 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 706,61 тенге.
1 чешская крона 24,29 тенге.
1 шведская крона 54,4 тенге.
1 швейцарский франк 641,06 тенге.
1 южноафриканский ранд 29,31 тенге.
100 южнокорейских вон 38,19 тенге.
1 японская иена 3,58 тенге.