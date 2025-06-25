Минфин Казахстана выпустил еврооблигации на $2,5 млрд

Министерство финансов Казахстана 24 июня выпустило еврооблигации на 2,5 млрд долларов, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"24 июня Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов, в том числе:
7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов с купонной ставкой 5%;12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долларов с купонной ставкой 5,5%.
Размещению предшествовал физический роудшоу команды министерства финансов в Лондоне, с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока", — говорится в информации.
В ведомстве подчеркнули, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, министерство финансов добилось конкурентных условий размещения. Уточняется, уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).
«Кроме того, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильные внешние резервы страны», — отметили в ведомстве.
Реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе главы государства, значительно усилили доверие международных инвесторов, полагают в министерстве.
«Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра “Астана” и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме», — отметили в Минфине.
В понедельник, 23 июня в Минфине сообщили, что планируют выпустить двухтраншевые еврооблигации, деноминированные в долларах США. Уточнялось, что срок погашения бумаг составит 7 и 12 лет «в зависимости от рыночных условий».
«Еврооблигации будут выпущены в рамках Программы GMTN (Global Medium Term Note Programme) с тройным листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE), Астанинской международной бирже (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE)», — говорилось в сообщении Минфина по итогам одного из звонков с инвесторами, который состоялся 23 июня 2025 года.
Citi, JP Morgan и Societe Generale выступят в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров вместе с Halyk Finance и Teniz Capital.
На сайте KASE позже уточнили, что речь идет о размещении старших необеспеченных еврооблигаций, «бенчмарк-размера 144A/Reg S».
Отметим, в настоящее время Республика Казахстан имеет рейтинг Baa1 от Moody’s, BBB- от S&P и BBB от Fitch, все прогнозы «стабильные».