Минфин Казахстана выпустил еврооблигации на $2,5 млрд

В ведомстве подчеркнули, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, министерство финансов добилось конкурентных условий размещения. Уточняется, уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).