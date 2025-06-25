Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как преобразится участок ВКАД вдоль Амурского залива: детали проекта

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ФедералПресс. Проект ключевого 9,5-километрового отрезка ВКАД вдоль побережья Амурского залива (от Батарейной до Татарской) перешел в стадию проектирования — соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок. Подрядчику предстоит до 8 декабря 2025 года подготовить проект планировки и межевания территории площадью около 79−80 га.

Источник: Freepik

«Документация определит трассировку улиц, зоны строительства и реконструкции, размещение инженерных сетей, территорий общего пользования. Также потребуется смоделировать транспортные потоки и рассчитать пропускную способность магистрали», — следует из документации.

Реализация проекта будет осуществляться в три этапа. В рамках работ предусмотрены: реконструкция действующих дорожных участков, строительство новых магистральных дорог с велосипедными полосами, возведение путепровода под железнодорожными путями, создание объезда нефтебазы.

Примечательно, что нефтебаза, несмотря на ранее данное президентом поручение о ее переносе, продолжает оставаться на прежнем месте. Новая трасса затронет существующие прибрежные парковочные зоны и пляжные территории, при этом возможны работы по частичной отсыпке прибрежной морской акватории.

Как пишет DEITA.RU, победителем торгов среди шести участников стало ООО «Оферта диалог», снизив цену с 9,5 до 5,8 млн рублей. Компания, основанная в 2010 году во Владивостоке, специализируется на архитектуре и инженерных изысканиях. Учредители — Кирилл и Даниил Солгаловы с Антоном Гришиным (член градсовета по архитектуре). Руководит фирмой экс-архитектор Приморья Александр Котляров.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в 2023 году Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по переносу нефтебазы за пределы Владивостокского городского округа. В конце 2024 года был разработан план-график по переносу данного объекта. Новое место для нефтебазы находится в Шкотовском округе края — это 76 гектаров в районе мыса Азарьева.