Как преобразится участок ВКАД вдоль Амурского залива: детали проекта

«Документация определит трассировку улиц, зоны строительства и реконструкции, размещение инженерных сетей, территорий общего пользования. Также потребуется смоделировать транспортные потоки и рассчитать пропускную способность магистрали», — следует из документации.
Реализация проекта будет осуществляться в три этапа. В рамках работ предусмотрены: реконструкция действующих дорожных участков, строительство новых магистральных дорог с велосипедными полосами, возведение путепровода под железнодорожными путями, создание объезда нефтебазы.
Примечательно, что нефтебаза, несмотря на ранее данное президентом поручение о ее переносе, продолжает оставаться на прежнем месте. Новая трасса затронет существующие прибрежные парковочные зоны и пляжные территории, при этом возможны работы по частичной отсыпке прибрежной морской акватории.
Как пишет DEITA.RU, победителем торгов среди шести участников стало ООО «Оферта диалог», снизив цену с 9,5 до 5,8 млн рублей. Компания, основанная в 2010 году во Владивостоке, специализируется на архитектуре и инженерных изысканиях. Учредители — Кирилл и Даниил Солгаловы с Антоном Гришиным (член градсовета по архитектуре). Руководит фирмой экс-архитектор Приморья Александр Котляров.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в 2023 году Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по переносу нефтебазы за пределы Владивостокского городского округа. В конце 2024 года был разработан план-график по переносу данного объекта. Новое место для нефтебазы находится в Шкотовском округе края — это 76 гектаров в районе мыса Азарьева.