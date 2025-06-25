Как преобразится участок ВКАД вдоль Амурского залива: детали проекта

Ранее «ФедералПресс» писал, что в 2023 году Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по переносу нефтебазы за пределы Владивостокского городского округа. В конце 2024 года был разработан план-график по переносу данного объекта. Новое место для нефтебазы находится в Шкотовском округе края — это 76 гектаров в районе мыса Азарьева.