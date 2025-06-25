Казахстан направит 84 млрд тенге на интернет в сёлах: кого подключат до 2027 года

Проект, представленный в Мажилисе, предполагает ускоренную цифровизацию сельских населённых пунктов. Основу инициативы составит соглашение с Международным банком реконструкции и развития, которое сейчас проходит процедуру ратификации.
Общий бюджет программы — 84 миллиарда тенге. Половина суммы поступит от коммерческих участников, вторая часть — это льготный заём от Всемирного банка. Участвовать в проекте смогут только операторы связи с минимум 350 действующими абонентами и устойчивыми показателями. Для каждого из них предусмотрена субсидия до 250 миллионов тенге.
Целью проекта обозначено не только расширение оптической инфраструктуры, но и обеспечение доступа к интернету непосредственно в домах жителей сельской местности.
По плану, за три года высокоскоростной интернет придёт в 1 123 населённых пункта, где проживает свыше 2,3 миллиона человек. В результате ожидается создание около тысячи рабочих мест, развитие малого бизнеса и более 2 миллиардов тенге налоговых поступлений в казну.
На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 6 256 сёл. В 2 606 из них уже проведена оптика, ещё 3 039 сёл охватываются в рамках действующего инвестиционного соглашения с АО «Казахтелеком». Однако в почти 1 900 населённых пунктах оптика доходит лишь до окраин — именно туда направлена новая программа.
В тех регионах, где проложить оптоволокно технически сложно или экономически нецелесообразно, будут внедряться альтернативные технологии. В первую очередь — спутниковая связь для школ, отдалённых деревень и объектов транспорта, включая поезда.