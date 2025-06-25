Казахстан направит 84 млрд тенге на интернет в сёлах: кого подключат до 2027 года

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 6 256 сёл. В 2 606 из них уже проведена оптика, ещё 3 039 сёл охватываются в рамках действующего инвестиционного соглашения с АО «Казахтелеком». Однако в почти 1 900 населённых пунктах оптика доходит лишь до окраин — именно туда направлена новая программа.