Беларусбанк снизил ставки по ипотеке — как это отразится на ценах на квартиры

Но во второй половине февраля 2025-го «Беларусбанк» поднял их еще. И если для кредитования покупки жилья на общих основаниях изменения были не столь существенны, то для граждан, которые состоят на учете нуждающихся, ставка значительно стала больше. А еще условия кредитования стали зависеть от того, у кого приобретается жилье — у застройщика или физлица.