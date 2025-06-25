Беларусбанк снизил ставки по ипотеке — как это отразится на ценах на квартиры

Совсем недавно крупнейший банк Беларуси объявил о снижении ставок по одному из самых популярных жилищных кредитов — «Ипотека Экспресс». Для нуждающихся при покупке у застройщика ставка снизилась с 14,5% до 13,5%, а при покупке у физлиц — с 16% до 14,5%.
Ставки для покупателей недвижимости, не имеющих право на льготы и совершающих сделку на общих основаниях, ставки тоже изменились: при покупке у застройщика они снизились с 17% до 16,4%, а при покупке у физлиц — с 18,18% до 17,4%.
Однако не так давно ставка по этому кредитному предложению «Беларусбанка» была еще ниже. Как менялись ставки годовых по ипотечному кредиту, с чем может быть связано их недавнее снижение — в материале Sputnik.
Последние изменения ставок
Весной 2024 года кредит «Ипотека Экспресс» выдавался под 14,4% годовых, а для нуждающихся в улучшении жилищных условий — 11,5%. К концу года ставки подросли и стали 17% и 12,5%.
Но во второй половине февраля 2025-го «Беларусбанк» поднял их еще. И если для кредитования покупки жилья на общих основаниях изменения были не столь существенны, то для граждан, которые состоят на учете нуждающихся, ставка значительно стала больше. А еще условия кредитования стали зависеть от того, у кого приобретается жилье — у застройщика или физлица.
Так, для «льготников» она выросла сразу на два процентных пункта — с 12,5% до 14,5%. Размер ставки был определен для тех случаев, когда готовая квартира приобретается у застройщика, а если же на вторичном рынке у собственника, то размер ставки будет другой — 15% годовых.
Для тех, кто приобретает жилье на общих основаниях, ставка установлена в размере 17%, если собственником квартиры является юрлицо, и 17,5% — если физлицо.
Спустя месяц, в марте 2025-го ставки еще подросли — до 18,18%. Такой процент банк обязал платить тех, кто не является очередником и покупает квартиру у собственника на вторичном рынке. При покупке у застройщика годовой процент остался прежним — 17%.
Не изменилась тогда и льготная ставка для очередников (тоже при покупке у застройщиков) — 14,5%, а во всех других случаях она выросла до 16%.
Сейчас же ставки хоть и не существенно, но снизились: до 13,5% и 14,5% — для льготников и до 16,4% и 17,4% — для всех остальных.
Помимо этого, банк изменил ставки и по другим своим жилищным кредитам, сделав их более привлекательными.
Как влияет на рынок жилья
Как рассказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев, сейчас стоимость квадратного метра дошла до своих пиковых значений.
Например, на вторичном рынке жилой недвижимости Минска средняя цена одного «квадрата» по итогам совершенных сделок в мае этого года составляет 1700 долларов. Выше было только в октябре 2013-го, когда за квадратный метр просили 1733 доллара.
Это все привело к тому, что люди приблизились к пределу своей покупательской возможности, даже при наличии кредитов, ставки по которым тоже росли.
На фоне этого мы предполагали, что цены на квартиры выйдут на плато — к концу лета или началу осени. Но совсем недавно крупнейший банк Беларуси сообщил о снижении ставок по жилищным кредитам, изменения коснулись как нуждающихся, так и остальных категорий граждан.
По мнению замначальника отдела, таким образом правительство пытается поддержать строительную отрасль, которая считается одной из валообразующих в республике.
Государство видит для себя в строительстве первичного жилья мощный источник для поддержки, а может, даже и развития экономики страны. Ведь когда идет стройка, задействовано очень много различных структур, осуществляется оборот средств. Именно поэтому сейчас снижены процентные ставки по кредитам, чтобы поддержать строительную отрасль.
Снижение этих ставок отразилось и на тенденциях на рынке жилой недвижимости. Так, прогнозируемой ранее остановки цен может и не случиться. Если кредиты будут доступными, а курс доллара продолжит падать, цены, наоборот, могут продолжить расти.
Доступность кредитов и подешевевший доллар — это два финансовых инструмента, которые на сегодняшний день увеличивают покупательскую способность людей и компенсируют столь интенсивный и длительный рост цен. В этом году при сохранении текущей ситуации рост цен будет продолжаться.
Если же ставки по кредитам на недвижимость увеличатся, а доллар начнет набирать потерянные позиции, это может остановить рост цен на жилье буквально за один-два месяца.