В Волгоградской области годовая инфляция замедлилась до 9,25%

В мае 2025 года цены на продукты, товары и услуги в Волгоградской области выросли на 0,19% по сравнению с апрелем, подсчитали в Росстате. При этом в конце весны показатель годовой инфляции снизился до 9,25%.
В региональном отделении Центрального Банка отметили, что в Волгоградской области годовая инфляция оказались ниже общероссийского (9,88%). Однако показатель продолжает превышать целевой уровень.
«Банк России намерен вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем, — добавили в отделении ЦБ. — Это потребует достаточно длительного сохранения высоких ставок в экономике».
В мае заметнее всего увеличились цены в сфере общественного питания. Специалисты объяснили такую тенденцию наплывом туристов в Волгограде на праздники и возросшим спросом на кафе и рестораны.
В последний месяц весны продолжилось снижение стоимости яиц, которое уже достигло 21,15% в годовом выражении. Эта тенденция объясняется ростом объемов производства как на федеральном уровне, так и на местных птицеводческих предприятиях.
Среди непродовольственной группы товаров наиболее заметный ценовой скачок зафиксирован в сегменте печатной продукции, где подорожание составило 13,50%. Основной причиной стали возросшие затраты полиграфических предприятий. В то же время рынок персональных компьютеров продемонстрировал противоположную динамику, что обусловлено сокращением потребительского спроса и уменьшением активности на рынке розничного кредитования.
«Цены в Волгоградской области в мае выросли меньше, чем в целом по России по причине того, что услуги в сфере зарубежного туризма в регионе подешевели, а в среднем по стране, наоборот, возросли в цене, — подытожили в отделении ЦБ. — Так, стоимость путевок в Египет отреагировала на увеличение числа рейсов из Волгограда. В результате цена поездки в эту страну снизилась более заметно, чем по России в целом. Также в Волгоградской области в меньшей степени подорожали услуги пассажирского транспорта. Это связано с разными периодами индексации стоимости проезда в различных регионах. В Волгоградской области в мае тарифы на проезд в общественном транспорте и такси не меняли. При этом в ряде регионов России цены подняли».