В Волгоградской области годовая инфляция замедлилась до 9,25%

«Цены в Волгоградской области в мае выросли меньше, чем в целом по России по причине того, что услуги в сфере зарубежного туризма в регионе подешевели, а в среднем по стране, наоборот, возросли в цене, — подытожили в отделении ЦБ. — Так, стоимость путевок в Египет отреагировала на увеличение числа рейсов из Волгограда. В результате цена поездки в эту страну снизилась более заметно, чем по России в целом. Также в Волгоградской области в меньшей степени подорожали услуги пассажирского транспорта. Это связано с разными периодами индексации стоимости проезда в различных регионах. В Волгоградской области в мае тарифы на проезд в общественном транспорте и такси не меняли. При этом в ряде регионов России цены подняли».