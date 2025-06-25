Стало известно, в каких странах не смогут бюджетно отдохнуть россияне

Из-за противостояния Израиля и Ирана подавляющее большинство российских путешественников покинули зону конфликта, а туроператоры приостановили продажи туров в эти страны. Однако конфликт повлиял и на возможности отдыха россиян в других регионах.
Пляжный отдых на островах или посещение европейских достопримечательностей станут дороже из-за корректировки авиарейсов перевозчиков. Об этом «Парламентской газете» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Израиль и Иран не относились к массовым туристическим направлениям и фактически были странами для индивидуальных поездок. Иран ежегодно посещали лишь около 20 тысяч россиян, включая самостоятельных и организованных туристов. Количество визитов в Израиль, безусловно, выше, но с октября 2023 года по июнь 2025 года эта страна была недоступна для организованного туризма.
Минэкономразвития сняло ограничения в начале июня, однако спустя неделю направление вновь закрылось по понятным причинам. В настоящее время турфирмы не предлагают эти направления клиентам.
Почти 500 российских туристов, находившихся на территории конфликтующих государств, вернулись домой за исключением единичных случаев. Речь об индивидуальных путешественниках, которые не могли вылететь из Израиля из-за прекращения авиасообщения. Сейчас появились рейсы израильских авиакомпаний.
Если рассматривать регион в целом и соседние с Ираном и Израилем страны, то в условиях нестабильности отмечается снижение спроса на ОАЭ. Хотя авиасообщение восстановлено, спад составляет 30 процентов. Однако это некритично, поскольку лето не является пиковым сезоном для поездок на Ближний Восток.
Страны региона выступают важнейшими транзитными хабами для путешествий в Европу, Латинскую и Центральную Америку, Юго-Восточную Азию и на острова. Некоторые авиакомпании, эксплуатирующие узкофюзеляжные самолеты, изменили расписание, что привело к сокращению предложения и росту цен.
У путешественников, планировавших бюджетный перелет на Мальдивы через Эмираты, стало меньше возможностей. Например, авиакомпания Air Arabia отменила рейсы на июль. Будем надеяться, что в случае перемирия между Ираном и Израилем эти ограничения отменят. Однако пока сложно прогнозировать развитие событий.
Стоит отметить, что авиакомпании, использующие дальнемагистральные лайнеры, выполняют рейсы на Ближний Восток в облет. Продолжительность полета увеличилась с шести до семи с половиной часов в среднем, но объем перевозок сохраняется практически на прежнем уровне.
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