Стало известно, в каких странах не смогут бюджетно отдохнуть россияне

Израиль и Иран не относились к массовым туристическим направлениям и фактически были странами для индивидуальных поездок. Иран ежегодно посещали лишь около 20 тысяч россиян, включая самостоятельных и организованных туристов. Количество визитов в Израиль, безусловно, выше, но с октября 2023 года по июнь 2025 года эта страна была недоступна для организованного туризма.