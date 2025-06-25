На сколько дорожают услуги ЖКХ?

«АиФ-Воронеж» выяснил, на сколько больше уже в августе придётся платить по квитанциям за ЖКУ.
Прибавляем и считаем.
Расчёт стоимости электроэнергии сохранится по трём диапазонам, исходя из фактического объёма потребления. С 1 июля по первому диапазону тариф для городского населения изменится с 5,27 до 5,92 ₽ за кВт*ч. Для сельского населения и тех, кто проживает в домах, оборудованных электроплитами и/или электроотопительными установками — с 3,69 до 4,14 ₽ за кВт*ч.
Рост тарифов коснётся всех, но, в зависимости от потребления, — по-разному: во втором диапазоне тарифы будут значительно выше, чем в первом. Так, для городского населения разница составит 3,04 ₽; для сельского населения и тех, кто проживает в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками — 2,13 ₽
Чтобы не переплачивать, в «ТНС энерго Воронеж» советуют контролировать потребление, ежемесячно — до 25 числа — передавать показания и актуализировать информацию о наличии электроплит или электроотопительных установок в негазифицированных домах.
Средний рост тарифов на тепловую энергию в Воронежской области составит 12,3%, в Воронеже — 10,2%. Поднимется в цене вода: с 1 июля она прибавит соответственно 10,3% и 14%. Особо «отличится» тариф на водоотведение, скакнув сразу на 17,2% по региону и на 20,8% в границах областного центра.
Газ подорожает на 10,3%, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». Для населения, использующего газ для приготовления пищи и нагрева воды, тариф составит 10,83 ₽/куб.м (с НДС) — рост на 99 копеек. Там, где присутствует отопление — 8,43 ₽/куб.м (с НДС), рост на 79 копеек. Как пояснили в ведомстве, розничная цена на природный газ состоит из оптовой цены на газ, тарифов его на транспортировку и платы за снабженческо-сбытовые услуги. Размер всех составляющих устанавливает ФАС России.
Также вырастет тариф на вывоз мусора — на 11,6%, до 726 ₽ за кубометр.
Допустимые отклонения.
Заметим, что на этот раз рост тарифов будет самым высоким за последние годы. Причём, больше всего «прибавят» квитанции жителей посёлка Отрадное Новоусманского района. Им вдобавок к общему подорожанию услуг и ресурсов придётся вложиться в реализацию инвестиционной программы водоканала.
«Предельный индекс платы граждан — это все наши платежи за коммунальные услуги, состоящие из платы за воду, отопление, газ, электричество, вывоз мусора и горячую воду. Его устанавливает Правительство Российской Федерации, — прокомментировали в Министерстве тарифного регулирования региона. — Тарифы в составе индекса могут вырасти значительно больше или значительно меньше. Главное, чтобы совокупность их изменений укладывалась в принятый на федеральном уровне средний индекс роста платы граждан. Для Воронежской области индекс с 1 июля утвержден на уровне 11,6%, допустимое отклонение — 3%. Максимально допустимый рост для жителей Воронежа и Отрадненского сельского поселения, согласованный ФАС России, составляет 15,6% и 15,2% соответственно».
Напомним, с января текущего года также выросла плата жителей многоквартирных домов за капитальный ремонт. Вместо прошлогодних 12,36 ₽ теперь за квадратный метр площади квартиры начисляют по 13,79 ₽
Кстати, если доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг превышает 22% от совокупного дохода семьи, то законом предусмотрены меры социальной поддержки. Но материальные проблемы придётся подтверждать документально.
Средний индекс роста тарифов и предельное отклонение в регионах ЦЧЭР.
Белгородская область — 11,6% и 4,8%
Воронежская область — 11,6% и 3%
Курская область — 11,6% и 4,8%
Липецкая область — 12% и 4,2%
Орловская область — 11,6% и 2,3%
Тамбовская область — 11,5% и 2,1%