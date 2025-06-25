На сколько дорожают услуги ЖКХ?

«Предельный индекс платы граждан — это все наши платежи за коммунальные услуги, состоящие из платы за воду, отопление, газ, электричество, вывоз мусора и горячую воду. Его устанавливает Правительство Российской Федерации, — прокомментировали в Министерстве тарифного регулирования региона. — Тарифы в составе индекса могут вырасти значительно больше или значительно меньше. Главное, чтобы совокупность их изменений укладывалась в принятый на федеральном уровне средний индекс роста платы граждан. Для Воронежской области индекс с 1 июля утвержден на уровне 11,6%, допустимое отклонение — 3%. Максимально допустимый рост для жителей Воронежа и Отрадненского сельского поселения, согласованный ФАС России, составляет 15,6% и 15,2% соответственно».