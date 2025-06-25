В Казахстане изменился состав Комиссии по демонополизации экономики

Из состава Комиссии выведены министр культуры и информации, руководитель Судебной администрации, зампреды Нацбанка, АРРФР, АПК, АФМ, КНБ.
Теперь состав Комиссии по демонополизации экономики выглядит слежующим образом:
- Премьер-министр Республики Казахстан, председатель
- первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, заместитель председателя
- заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан
- вице-министр финансов Республики Казахстан, секретарь
- министр юстиции Республики Казахстан
- министр финансов Республики Казахстан
- министр энергетики Республики Казахстан
- министр транспорта Республики Казахстан
- министр промышленности и строительства Республики Казахстан
- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
- председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (по согласованию)
- председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию)
- заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (по согласованию)
- председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына” (по согласованию)
Изменения были внесены 20 июня 2025 года.