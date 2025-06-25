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В Казахстане изменился состав Комиссии по демонополизации экономики

Распоряжением Премьер-министра РК Олжаса Бектенова изменен состав Комиссии по демонополизации экономики, передает агентство Kazinform.

Из состава Комиссии выведены министр культуры и информации, руководитель Судебной администрации, зампреды Нацбанка, АРРФР, АПК, АФМ, КНБ.

Теперь состав Комиссии по демонополизации экономики выглядит слежующим образом:

  • Премьер-министр Республики Казахстан, председатель
  • первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, заместитель председателя
  • заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан
  • вице-министр финансов Республики Казахстан, секретарь
  • министр юстиции Республики Казахстан
  • министр финансов Республики Казахстан
  • министр энергетики Республики Казахстан
  • министр транспорта Республики Казахстан
  • министр промышленности и строительства Республики Казахстан
  • министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
  • председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (по согласованию)
  • председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию)
  • заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (по согласованию)
  • председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына” (по согласованию)

Изменения были внесены 20 июня 2025 года.