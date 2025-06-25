Министр экологии Часовитин пообещал мусорщикам решить вопрос с зарплатами

Ранее водители подрядных организаций не вышли в рейсы после того, что руководители подрядчиков якобы объявили сотрудникам о сокращении зарплаты на 15%, инженерам — на 20%. В руководстве на вопрос корреспондента krsk.aif.ru ответили, что никаких забастовок в компании не ведется.