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Министр экологии Часовитин пообещал мусорщикам решить вопрос с зарплатами

Он вышел к бастующим под проливным дождем.

Источник: «Проспект Мира»

Министр экологии Красноярского края переговорил с бастующими водителями мусоровозов и пообещал им решить вопрос с зарплатами. Видео встречи опубликовал «Проспект Мира».

Под проливным дождём Владимир Часовитин попросил бастующих выйти на работу, а также сообщил, что уже переговорил с руководством «Росттеха».

«Вопрос с заработной платой я решу. Что касается технического состояния, то по щелчку пальцев этого не сделаешь — для этого нужно время», — сказал Часовитин водителям мусоровоза.

Ранее водители подрядных организаций не вышли в рейсы после того, что руководители подрядчиков якобы объявили сотрудникам о сокращении зарплаты на 15%, инженерам — на 20%. В руководстве на вопрос корреспондента krsk.aif.ru ответили, что никаких забастовок в компании не ведется.