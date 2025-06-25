В Казахстане появился новый банк

Официальную церемонию вручения банковской лицензии предваряло выступление традиционного корейского музыкального коллектива, а также приветственное слово от председателя АРРФР Мадины Абылкасымовой, генерального консула Кореи Ха Тэ Ук и председателя правления корейской BNK Capital Ким Сонг Джу.
Председатель правления BNK Commercial Bank Ким Сонгхен отметил, что их целью является формирование банка для малого и среднего бизнеса на долгосрочную перспективу. Акцент сделан на развитие малых и средних предприятий и экспансию в страны СНГ. Этих цели компания хочет добиться к 2027 года. На протяжении 2025 года МФО будет осуществлять трансформацию в банк.
Мы хотели бы обеспечить безопасные финансы на основе глобального доверия. Мы предлагаем цифровые финансы завтрашнего дня уже сегодня.
Мадина Абылкасымова отметила, что для Казахстана это знаменательное событие, так как они предоставили первую банковскую лицензию с 2010 года.
Агентством были приняты поправки, которые расширили возможности трансформации финансовых романизаций в банки. В 2024 году были снижены регуляторные требования для иностранных банков. Устранены устаревшие административные требования. Выдача лицензии подтверждает готовность привлечения новых иностранных участников на казахстанский рынок. В результате открытия нового банка мы увидим расширение конкуренции, это даст импульс кредитованию малого и среднего бизнеса.
В июне 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что поддерживает решение корейской МФО BNK Finance Kazakhstan стать коммерческим банком.
По словам главы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, МФО BNK Finance Kazakhstan занимает 13-е место по размеру активов (25,8 млрд тенге). Ее кредитный портфель достиг 21,8 млрд тенге.
Согласно данным с eGov.kz, акционером МФО является южнокорейская BNK Capital Co. В 2014 году она начала формирование финансовой сети в ключевых развивающихся странах Юго-Восточной Азии, успешно выйдя на рынки Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, а также Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана с продуктами микрокредитования. Это позволило ей закрепить статус одной из ведущих финансовых организаций в регионе.
BNK Capital является частью холдинга BNK Financial Group, который включает в себя Busan Bank, Kyongnam Bank и четыре инвестиционные компании.