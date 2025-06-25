В Казахстане появился новый банк

Председатель правления BNK Commercial Bank Ким Сонгхен отметил, что их целью является формирование банка для малого и среднего бизнеса на долгосрочную перспективу. Акцент сделан на развитие малых и средних предприятий и экспансию в страны СНГ. Этих цели компания хочет добиться к 2027 года. На протяжении 2025 года МФО будет осуществлять трансформацию в банк.