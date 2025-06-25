Профессор подсчитал, сколько нужно зарабатывать для нормальной жизни в России

При текущей средней зарплате россияне не могут откладывать деньги, считает Зайнуллин.
Для нормальной жизни россиянам нужна зарплата в размере 100−150 тысяч рублей. Подсчетами поделился профессор-маркетолог университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. По его словам, при текущей средней зарплате граждане не могут откладывать деньги и создавать финансовые запасы.
«В зависимости от стоимости расходов в регионе, с учетом стоимости жилья, коммунальных услуг, транспорта, продуктов питания, одежды, обучения, оптимальный уровень заработной платы для “нормальной” жизни должен составлять 100−150 тыс. в месяц. Эта сумма покрывает основные расходы и позволяет как-то вкладываться в свое развитие», — поделился Зайнуллин с «Газета.Ru».
Также он отметил, что жители больших городов зарабатывают около 70−80 тыс. рублей, а жители небольших — около 30−40 тыс. рублей, чего не хватает для полноценной жизни. По мнению профессора, для откладывания денег и создания финансовых запасов необходимо зарабатывать от 200 тыс. рублей в месяц.
Собственникам жилья повезло больше, чем молодежи, которая жилья не имеет, и тратит примерно 100 тысяч рублей в месяц на аренду, образование и повседневные расходы. У людей старше 25 лет к этим тратам добавляются расходы на детей.