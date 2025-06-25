Профессор подсчитал, сколько нужно зарабатывать для нормальной жизни в России

Также он отметил, что жители больших городов зарабатывают около 70−80 тыс. рублей, а жители небольших — около 30−40 тыс. рублей, чего не хватает для полноценной жизни. По мнению профессора, для откладывания денег и создания финансовых запасов необходимо зарабатывать от 200 тыс. рублей в месяц.