Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и РФ будут сотрудничать в сфере поиска и добычи редких металлов

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Беларусь и Россия договорились сотрудничать в изучении проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, заявил посол республики в РФ Александр Рогожник.

Он напомнил, что в марте белорусская делегация под руководством министра природных ресурсом и охраны окружающей среды Сергея Масляка встретилась с представителями российских ведомств и организаций геологического профиля.

По результатам встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве при изучении перспективных проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и лабораторных исследований.

сказал Рогожник РИА Новости в преддверии Евразийского экономического форума и саммита ЕАЭС в Минске

По его словам, во время переговоров стороны обсудили состояние изученности редкоземов в обеих странах, минерально-сырьевой потенциал имеющихся месторождений и проявлений, а также возможное сотрудничество в области разведки, добычи и переработки этих ценных ресурсов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта поставил перед специалистами задачу заняться поиском редкоземельных металлов. Глава государства отмечал, что в республике недостаточно развита геологоразведка, а поиском редкоземельных металлов и вовсе не занимаются.

Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле.

сказал Лукашенко, дав соответствующее поручение Минприроды

Специалисты изучили недра республики и пришли к выводу, что в стране есть эти ценные ископаемые. В частности, были выявлены такие металлы как молибден и тулий, однако залегают они довольно глубоко — 200−250 метров. Говорить о добыче пока преждевременно, в данный момент геологи изучают эту возможность.

В конце мая Минприроды Беларуси представило перспективную инициативу — извлекать редкоземельные элементы в том числе из промышленных отходов.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше