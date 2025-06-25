Беларусь и РФ будут сотрудничать в сфере поиска и добычи редких металлов

Он напомнил, что в марте белорусская делегация под руководством министра природных ресурсом и охраны окружающей среды Сергея Масляка встретилась с представителями российских ведомств и организаций геологического профиля.
По результатам встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве при изучении перспективных проявлений редких металлов и редкоземельных элементов, в том числе в области совместных научных и лабораторных исследований.
По его словам, во время переговоров стороны обсудили состояние изученности редкоземов в обеих странах, минерально-сырьевой потенциал имеющихся месторождений и проявлений, а также возможное сотрудничество в области разведки, добычи и переработки этих ценных ресурсов.
Редкоземельные металлы в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта поставил перед специалистами задачу заняться поиском редкоземельных металлов. Глава государства отмечал, что в республике недостаточно развита геологоразведка, а поиском редкоземельных металлов и вовсе не занимаются.
Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле.
Специалисты изучили недра республики и пришли к выводу, что в стране есть эти ценные ископаемые. В частности, были выявлены такие металлы как молибден и тулий, однако залегают они довольно глубоко — 200−250 метров. Говорить о добыче пока преждевременно, в данный момент геологи изучают эту возможность.
В конце мая Минприроды Беларуси представило перспективную инициативу — извлекать редкоземельные элементы в том числе из промышленных отходов.