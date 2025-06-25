В екатеринбургском Limerance закроют магазины

Здание Limerance на Воеводина, 8 в Екатеринбурге меняет концепцию. Вместо бутиков там будут офисы, сообщили в «Рент Менеджмент Бюро», которое получило здание в управление.
«Мы преобразовали концепцию fashion-центра с магазинами люкс- и премиум-сегмента в динамично развивающийся бизнес-центр, способный удовлетворить самые высокие запросы предпринимателей и компаний», — говорится в сообщении.
Причиной такого решения стало изменение запросов к коммерческой недвижимости, пояснили в компании. Там добавили, что после смены концепции в здании сохранятся ресторан Высота 5642, бутик одежды Escada и ателье VIP.
Напомним, что ранее собственники Limerance планировали снести здание ДОСААФ на Воеводина, 6, чтобы расширить свои площади. В январе 2023 года это здание выкупил застройщик TEN за 154 млн рублей. В марте компания получила разрешение на снос. Тогда представители TEN говорили, что в ближайшее время не намерены разрушать шестиэтажку.