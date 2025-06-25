В екатеринбургском Limerance закроют магазины

Напомним, что ранее собственники Limerance планировали снести здание ДОСААФ на Воеводина, 6, чтобы расширить свои площади. В январе 2023 года это здание выкупил застройщик TEN за 154 млн рублей. В марте компания получила разрешение на снос. Тогда представители TEN говорили, что в ближайшее время не намерены разрушать шестиэтажку.