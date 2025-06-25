Россия и Казахстан ужесточают наказания для дропперов

Использование своей или чужой карты длят «обналички» украденных денег с 4 июля будет предусматривать наказание до 6 лет.
Дропперы — подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги — и организаторы такой деятельности теперь будут подпадать под действие Уголовного кодекса.
При этом уголовное наказание до 3 лет лишения свободы предусмотрено для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до 6 лет для организаторов такой деятельности.
Уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам, ключевым доказательством умысла будет считаться сам факт оплаты.
Привлекать тех, кто передал данные бесплатно, например, по незнанию или под давлением — не будут.
Как обстоят дела в Казахстане
В Казахстане депутаты рассматривают ужесточение наказания за аналогичные преступления.
Например
За незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету — до 3 лет тюрьмы;
За незаконные платежи и переводы денег с использованием банковского счета в пользу третьего лица — до 5 лет;
За незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом — до 7 лет.
До этого в Казахстане дропперы проходили по делу как свидетели или соучастники, если их вина доказана.
Если человек совершил преступление впервые, добровольно признался и сотрудничал со следствием, то он освобождается от уголовной ответственности.
Кроме того, в Казахстане есть возможность получить похищенные деньги с дропперов.
Прокуроры рассказали, что на них можно подать в суд, при этом для иска нужны:
- копия рапорта о внесении уголовного дела в единый реестр досудебных расследований;
- копия постановления о признании потерпевшего;
- ответ с банка о переводе на счет лица денежных средств;
- допрос лица, на чей счет поступили денежные средства («дроппера»).