Строительство новой дороги в красноярском Северном продлится до ноября

Строительство новой дороги в красноярском Северном практически подходит к концу. Напомним, что новую дорогу на улице Космонавтов начали прокладывать в августе 2023 года. Она свяжет Ястынскую с Гайдашовкой и улицей 9 Мая. Проезд должен разгрузить от пробок Северный и Рощу.