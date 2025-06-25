Строительство новой дороги в красноярском Северном продлится до ноября

Строительство новой дороги в красноярском Северном практически подходит к концу. Напомним, что новую дорогу на улице Космонавтов начали прокладывать в августе 2023 года. Она свяжет Ястынскую с Гайдашовкой и улицей 9 Мая. Проезд должен разгрузить от пробок Северный и Рощу.
Однако работы затянулись. В Управлении капитального строительства «КП-Красноярск» рассказали, что специалисты выявили незаконные инженерные сети. На их вынос потребовалось время, контракт был продлен. Завершить строительство новой дороги должны к ноябрю 2025 года.