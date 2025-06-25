Эксперты объяснили появление в Новосибирске «пластилинового» асфальта

Специалисты научно-исследовательской лаборатории «Контроль качества дорожных одежд и земляного полотна» СГУПС объяснили, что деформации возникают из-за недостаточной сдвигоустойчивости асфальтобетонного покрытия. «Вероятность возникновения таких повреждений значительно возрастает в период высоких температур, особенно на участках с движением грузового транспорта, — пояснили эксперты. — При этом подобные дефекты не всегда связаны с нарушениями при проведении дорожных работ или низким качеством материалов».