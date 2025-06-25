Эксперты объяснили появление в Новосибирске «пластилинового» асфальта

Журналисты BFM-Новосибирск зафиксировали подобные повреждения на Красном проспекте — сначала возле Дома офицеров, а затем у остановки «Кропоткина», где 23 июня были сделаны фотографии наплывающего на бордюр асфальта.
Специалисты научно-исследовательской лаборатории «Контроль качества дорожных одежд и земляного полотна» СГУПС объяснили, что деформации возникают из-за недостаточной сдвигоустойчивости асфальтобетонного покрытия. «Вероятность возникновения таких повреждений значительно возрастает в период высоких температур, особенно на участках с движением грузового транспорта, — пояснили эксперты. — При этом подобные дефекты не всегда связаны с нарушениями при проведении дорожных работ или низким качеством материалов».
В дорожных службах, комментируя ситуацию неофициально, основной причиной называют аномальную жару. «Асфальт плавится, чего вы хотите», — типично отвечают представители подрядных организаций. В то же время лаборатория подчеркивает, что каждый случай требует индивидуального разбора, так как к деформациям могут приводить различные факторы.
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