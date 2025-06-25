Строительство пешеходного моста за 2 млрд рублей обсуждают в Иркутске

«Возвести его предлагают вузы в рамках создания единого кампуса. Варианты расположения и предварительный расчет стоимости сделали представители проектировочной команды ИрГУПС. Из четырех предложенных наиболее подходящим стал путепровод длиной 502 метра, который соединит студгородок в Свердловском районе с островом Конный. Оптимальный конструктив — вантовый», — прокомментировал Евгений Стекачев.