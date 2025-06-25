Товары на маркетплейсах могут подорожать в Казахстане

«Будет легче. Сейчас вы покупаете товар где-нибудь на Amazon и, если пришло не то или качество плохое, что вы будете делать? Вернуть товар очень сложно, правда? Возникает много вопросов. А теперь этот оператор, во-первых, оформит за вас декларацию — если стоимость до 200 евро и вес до 31 кг. За декларацию вы не платите. Он привезет товар домой. Если товар не понравился — пишете обращение, и возвратом будет заниматься оператор. Это уже не ваша забота. Если товар будет неправильно задекларирован, и вы поручили оформление оператору — за это будет отвечать он, а не вы. Но вы также можете выбрать другой вариант — самостоятельно подать декларацию и оплатить ее. Есть два варианта», — заверил Серик Жумангарин.