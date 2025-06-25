Товары на маркетплейсах могут подорожать в Казахстане

Сообщается, что протоколом предусмотрены положения по регулированию внешней электронной торговли.
«Предполагается создание нового правового института и вида деятельности в сфере таможенного регулирования — оператора электронной торговли, который будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли», — сказал заместитель премьер-министра — министр нацэкономики Серик Жумангарин.
Протоколом предусмотрено несколько изменений. В первую очередь, выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок из третьих стран в адрес физических лиц, в отдельную категорию товаров, которая будет называться товарами электронной торговли. Тогда как в настоящее время товары, приобретаемые на зарубежных интернет-площадках, относятся к товарам для личного пользования.
Также вводится понятия «оператор электронной торговли» — почтовый оператор, осуществляющий доставку товаров электронной торговли и нового вида таможенной декларации — декларация электронной торговли, посредством которой будет проводится декларирование всего объема товаров электронной торговли.
В настоящее время товары для личного пользования декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров — 200 евро или 31 кг. При этом они не включаются в официальную статистику, так как не относятся к торговому обороту.
«Декларирование всего объема товаров электронной торговли позволит сформировать полную статистику товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках», — мотивировал глава МНЭ.
Позже, отвечая на вопрос депутатов, он пояснил, что в случае нарушения закона, например, сдачи ложной декларации, ответственность будет лежать на операторах электронной торговли.
Затем в кулуарах Серик Жумангарин сообщил, что в этой связи будет небольшое подорожание товаров.
«Сейчас, если превышены 200 евро и 31 кг — вы платите совокупный таможенный платеж в 15%. По новым правилам НДС будет платить площадка, а вы — 5% пошлины. В сумме получится 17%. На 2% идет подорожание. Но я не думаю, что это будет такое повсеместное подорожание: кто покупал товары на маркетплейсах, знает, что там вариабельность очень большая, постоянно идет режим скидок и так далее. Предположительно, могут подорожать на 2%», — пояснил он.
Журналисты поинтересовались, не усложнится ли онлайн-торговля для казахстанцев.
«Будет легче. Сейчас вы покупаете товар где-нибудь на Amazon и, если пришло не то или качество плохое, что вы будете делать? Вернуть товар очень сложно, правда? Возникает много вопросов. А теперь этот оператор, во-первых, оформит за вас декларацию — если стоимость до 200 евро и вес до 31 кг. За декларацию вы не платите. Он привезет товар домой. Если товар не понравился — пишете обращение, и возвратом будет заниматься оператор. Это уже не ваша забота. Если товар будет неправильно задекларирован, и вы поручили оформление оператору — за это будет отвечать он, а не вы. Но вы также можете выбрать другой вариант — самостоятельно подать декларацию и оплатить ее. Есть два варианта», — заверил Серик Жумангарин.