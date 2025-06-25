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Беспилотные машины начнут тестировать для обслуживания самолетов в Пулково

ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково) в 2026 году намерена начать тестирование беспилотных наземных машин. Их планируют применять для обслуживания самолетов, заявил «Ведомостям» генеральный директор компании Леонид Сергеев.

Источник: Коммерсантъ

К концу 2025 году Пулково ожидает согласование с Минцифры и Минтрансом запуск экспериментального правового режима (ЭПР). Это позволит перейти к тестированию роботов.

Господин Сергеев уточнил, что в аэропорту намерены перевести треть механизированной техники в беспилотный режим. Переоснащение может коснутся 90 машин, обслуживающих самолеты. В компании ожидают, что запуск беспилотного транспорта поможет оптимизировать расходы на персонал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к строительству нового южного терминала в Пулково намерены приступить в 2027 году.