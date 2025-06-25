Беспилотные машины начнут тестировать для обслуживания самолетов в Пулково

Господин Сергеев уточнил, что в аэропорту намерены перевести треть механизированной техники в беспилотный режим. Переоснащение может коснутся 90 машин, обслуживающих самолеты. В компании ожидают, что запуск беспилотного транспорта поможет оптимизировать расходы на персонал.