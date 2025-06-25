Власти Краснодара объяснили повышение цен на проезд

Как сообщили «Краснодарским известиям» в городском управлении цен и тарифов, рост цен на проезд в общественном транспорте — вынужденная мера, необходимая для его стабильной работы. Прежний тариф в 40 рублей не покрывал всех затрат и приносил предприятию убытки. Поэтому в декабре прошлого года стоимость поездки выросла до 50 рублей.