Власти Краснодара объяснили повышение цен на проезд в общественном транспорте.
Как сообщили «Краснодарским известиям» в городском управлении цен и тарифов, рост цен на проезд в общественном транспорте — вынужденная мера, необходимая для его стабильной работы. Прежний тариф в 40 рублей не покрывал всех затрат и приносил предприятию убытки. Поэтому в декабре прошлого года стоимость поездки выросла до 50 рублей.
Отмечается, что в кубанской столице почти 90% маршрутов работают по нерегулируемым тарифам, а это значит, что перевозчики сами устанавливают стоимость билета.
Лишь 12,5% маршрутов обслуживаются по системе брутто-контрактов, когда транспортные компании получают деньги из бюджета, а доход от продажи билетов поступает обратно в городскую казну. В рамках этой модели работает и МУП «КТТУ». В основе нового тарифа предприятия лежат затраты на ремонт транспорта, закупка горюче-смазочных материалов, уплата налогов, содержание инфраструктуры и повышение зарплат сотрудников на 10%.
Кроме того, в апреле 2024 года вступил в силу закон, увеличивший выплаты за сверхурочную работу, что также сказалось на расходах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.