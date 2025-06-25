На красноярской Плодовке начали прокладку водопровода

В Красноярске на Плодово-Ягодной станции начали строить сети водоснабжения, сообщили в мэрии.
Подрядчик уже завозит материалы на площадку и приступил к горизонтально направленному бурению на улице 2-я Пасечная. Этот способ позволяет обойтись без траншей и уменьшить объёмы земельных работ.
В рамках контракта строители установят насосную станцию, проведут трубопровод, выполнят устройство более 30 колодцев. Протяжённость трассы сети водопровода составляет 2,3 километра, начиная от улицы Елены Стасовой.
Это позволит обеспечить холодной водой жителей так называемой нижней части микрорайона. Это первый этап работ, в дальнейшем обеспечить водой планируется всю территорию Плодово-Ягодной станции.
«У подрядчика довольно сжатые сроки: завершить строительство он должен до конца сентября. У компании достаточно большой опыт подобных работ, поэтому задержек быть не должно», — отметил Сергей Шикунов, заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства.