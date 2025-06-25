Жаркое повышение. Во что волгоградцам обойдется коммуналка с 1 июля 2025-го

С 1 июля 2025 г. в Волгоградской области, как и по всей России, начинают действовать новые коммунальные тарифы. Насколько больше мы станем платить и как в плане повышения выглядит наш регион по сравнению с соседними, узнавал «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Что почём.
Повышение коснётся таких коммунальных услуг, как водоснабжение, водоотведение, отопление и электричество. Более всего возрастут тарифы на воду (в том числе на техническую), тепло и водоотведение.
Согласно данным комитета тарифного регулирования Волгоградской области, тариф на питьевую воду вырастет на 12,3%. Кубометр холодной воды станет дороже на 3,89 ₽, оплата составит 35,42 ₽ За водоотведение волгоградцы теперь начнут платить по 22,87 ₽ (+2,49). Тарифы на отопление и горячую воду станут больше на 12,6%.
Ожидается, что рост цен на водоснабжение в первую очередь ударит по кошелькам дачников и жителей частного сектора, которые не используют счётчики — для них оплата рассчитывается по нормативу. В соцсетях обсуждается, что норматив увеличат вдвое, но официального подтверждения этой информации редакции не дали.
«Тарифы на ресурс для полива зависят от того, какую воду (техническую или питьевую) используют волгоградцы на своих участках. Цена зависит также от того, где находится земельный участок или дачное общество, какая организация обеспечивает их этим ресурсом», — сообщили «АиФ»-НП" в профильном комитете областной администрации.
В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в связи с ростом тарифов волгоградцам настоятельно рекомендуют для экономии всё-таки поставить счётчики на воду.
Вырастет и цена за электроэнергию. Для городских жителей, использующих газовые плиты, тариф увеличится на 74 коп. — с 5,88 ₽/кВт ч до 6,62 ₽/кВт ч. Для селян, а также для тех, кто живёт в домах с электрическими плитами и электроотопителями, тариф станет больше на 52 коп.: с 4,12 ₽/кВт ч до 4,64 ₽/кВт ч. Обещано, что понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений сохранятся.
С 1 июля изменятся и расценки на услугу по обращению с ТКО. Теперь житель многоквартирного дома будет платить за вывоз мусора 130,77 ₽ (+14,22 ₽). Размер платы для горожанина, проживающего в частном секторе, составит 128,86 ₽ (+14,01 ₽). Сельский житель, проживающий в частном доме, ежемесячно будет платить 113,63 ₽ (+12,36 ₽).
Напомним, до 1 декабря 2024 г. цена на вывоз ТБО не менялась в течение двух лет.
Считаем и сравниваем.
В администрации региона отмечают, что обновлённые тарифы не превысят максимально допустимых индексов, установленных федеральным центром для Волгоградской области, — 12,1%. Допустимое отклонение для отдельных муниципалитетов не должно быть больше 2,1%. При этом сохраняются все льготы на оплату услуг ЖКХ. У волгоградцев также есть право на субсидии в том случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи.
Для сравнения. В соседней с нами Астраханской области цены на услуги ЖКХ вырастут на 10,7%. Например, вода будет стоить 35,06 ₽ за куб. м, что сопоставимо с волгоградскими тарифами, а водоотведение — 43,51 ₽ за куб. м, что почти вдвое дороже. За вывоз ТКО горожане заплатят 136,76 ₽ в месяц, а вот селяне куда меньше — 88,49 ₽
Если взглянуть на ситуацию в целом по стране, то по росту тарифов регион окажется в середняках. Так, в Ростовской области тарифы увеличатся на 10,6%, в Калмыкии и в Крыму — на 11,9%, в Краснодарском крае — на 12,2%. Самый заметный рост тарифов ждёт жителей Пермского края (+21,1%), Архангельской области (+20%), Кемеровской области (+19,8%), Северной Осетии (+19,1%), Мордовии и Челябинской области (+18%). В Москве платежи вырастут на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 14,6%.