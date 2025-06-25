Жаркое повышение. Во что волгоградцам обойдется коммуналка с 1 июля 2025-го

В администрации региона отмечают, что обновлённые тарифы не превысят максимально допустимых индексов, установленных федеральным центром для Волгоградской области, — 12,1%. Допустимое отклонение для отдельных муниципалитетов не должно быть больше 2,1%. При этом сохраняются все льготы на оплату услуг ЖКХ. У волгоградцев также есть право на субсидии в том случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода семьи.