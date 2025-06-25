Хабаровская компания создаст защитную систему на острове Большой Уссурийский

Отметим, что в настоящее время «МАСКОМ Восток» занимается проектированием систем безопасности для промышленных и энергетических объектов, а также для автомобильных пунктов пропуска. В частности, в ближайших планах компании предложить на конкурс аппаратно-программный комплекс защиты будущего погранперехода на острове Большой Уссурийский в Хабаровске.