Хабаровская компания создаст защитную систему на острове Большой Уссурийский

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин оценил производственные площадки холдинга «МАСКОМ Восток» — компании, которая является одним из ведущих центров в сфере информационной безопасности и систем оповещения. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», предприятие с 2006 года помогает в защите гостайны и важной инфраструктуры от Сахалина до Москвы.
По информации пресс-службы регионального правительства, в настоящее время холдинг ведёт свою деятельность под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Генеральный директор компании Роман Изедеров показал Дмитрию Демешину производство, центр мониторинга информационной безопасности, сборочный цех и учебный центр.
В ходе визита стороны обсудили вопросы импортозамещения и применения на предприятии отечественного оборудования и программных комплексов. Поговорили они также про технологические вызовы, с которыми в последнее время столкнулась IT-отрасль ввиду напряжённой политической обстановки в мире.
— В условиях цифровизации всех сфер жизни вопросы защиты данных и инфраструктуры становятся критически важными. Кибербезопасность — один из ключевых приоритетов для Хабаровского края. Убедился, что региональные умы вносят значительный вклад в решение этих задач, предлагая современные технологические решения, — поделился Дмитрий Демешин.
Отметим, что в настоящее время «МАСКОМ Восток» занимается проектированием систем безопасности для промышленных и энергетических объектов, а также для автомобильных пунктов пропуска. В частности, в ближайших планах компании предложить на конкурс аппаратно-программный комплекс защиты будущего погранперехода на острове Большой Уссурийский в Хабаровске.