В Уфе пройдет Российский энергетический форум

ООО «Башкирэнерго» планирует провести заседание секции «Инвестиционные программы системообразующих ТСО как важнейшая составляющая развития регионов», а также День поставщика. Кроме того, сетевики выступят организаторами секций, на которых обсудят подготовку кадров для энергетики, экстраполяцию цифровых решений электросетевых комплексов мегаполисов на малые населенные пункты и условия обеспечения надежности энергоснабжения в современных реалиях.