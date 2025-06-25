В Уфе пройдет Российский энергетический форум

В Уфе
Цель форума — обсудить стратегические векторы развития ТЭК России в новых реалиях, представить инновационные решения и заключить взаимовыгодные контракты. Выставки «Энергетика Урала», «Электротехника. Кабель» — одни из лучших площадок в России для демонстрации достижений ведущих производителей и поставщиков энергетического, электротехнического оборудования и энергоэффективных технологий.
Деловая программа Российского энергетического форума насчитывает более 30 мероприятий. Главным из них станет пленарное заседание на тему «Будущее российской энергетики: новые вызовы и решения» с участием федеральных и региональных спикеров-экспертов отрасли и правительства республики.
ООО «Башкирэнерго» планирует провести заседание секции «Инвестиционные программы системообразующих ТСО как важнейшая составляющая развития регионов», а также День поставщика. Кроме того, сетевики выступят организаторами секций, на которых обсудят подготовку кадров для энергетики, экстраполяцию цифровых решений электросетевых комплексов мегаполисов на малые населенные пункты и условия обеспечения надежности энергоснабжения в современных реалиях.