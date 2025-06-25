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В Уфе пройдет Российский энергетический форум

Главным спонсором РЭФ-2025 выступил компания «Башкирэнерго».

Источник: БЭСК

В Уфе 1—3 октября пройдет главное мероприятие энергетической отрасли Башкортостана — Российский энергетический форум. ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») традиционно выступает соорганизатором и генеральным спонсором РЭФ-2025. В эти же дни на площадке выставочного комплекса «УФА-ЭКСПО» пройдут специализированные выставки «Энергетика Урала» и «Электротехника. Кабель».

Цель форума — обсудить стратегические векторы развития ТЭК России в новых реалиях, представить инновационные решения и заключить взаимовыгодные контракты. Выставки «Энергетика Урала», «Электротехника. Кабель» — одни из лучших площадок в России для демонстрации достижений ведущих производителей и поставщиков энергетического, электротехнического оборудования и энергоэффективных технологий.

Деловая программа Российского энергетического форума насчитывает более 30 мероприятий. Главным из них станет пленарное заседание на тему «Будущее российской энергетики: новые вызовы и решения» с участием федеральных и региональных спикеров-экспертов отрасли и правительства республики.

ООО «Башкирэнерго» планирует провести заседание секции «Инвестиционные программы системообразующих ТСО как важнейшая составляющая развития регионов», а также День поставщика. Кроме того, сетевики выступят организаторами секций, на которых обсудят подготовку кадров для энергетики, экстраполяцию цифровых решений электросетевых комплексов мегаполисов на малые населенные пункты и условия обеспечения надежности энергоснабжения в современных реалиях.