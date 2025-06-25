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Стройка станции метро «Сенная» будет расширена на улицу Родионова

В Нижнем Новгороде стартовали работы по перекладке инженерных сетей для будущей стройплощадки тупиков новой станции метро «Сенная».

Подрядные организации приступили к освобождению территории будущей стройплощадки тупиков новой станции метро «Сенная» от инженерных сетей, сообщает телеграм-канал «РБК Нижний Новгород». Предстоит переложить более 2 км сетей связи вдоль жилого массива на улице Родионова, при этом уже выполнено более половины запланированных работ.

Также в рамках подготовки будет вынесено около 4 км дождевой канализации и сетей водоснабжения, а также переложено 1,6 км электрических высоковольтных кабелей. Эти подготовительные работы крайне важны для обеспечения бесперебойного хода основного этапа строительства новой ветки метрополитена.