Стройка станции метро «Сенная» будет расширена на улицу Родионова

Также в рамках подготовки будет вынесено около 4 км дождевой канализации и сетей водоснабжения, а также переложено 1,6 км электрических высоковольтных кабелей. Эти подготовительные работы крайне важны для обеспечения бесперебойного хода основного этапа строительства новой ветки метрополитена.