Россиянам стали массово урезать лимиты денег на траты

О том, что данное явление носит массовый характер, пишет газета «Коммерсант», сообщает ИА DEITA.RU.
По информации издания, большое количество обладателей «пластика» стали замечать, что банки начали урезать суммы доступных для траты денег. При этом чаще всего это происходит без предварительного предупреждения со стороны финансовых организаций.
Некоторые россияне столкнулись с тем, что их лимиты неожиданно уменьшились в несколько раз или даже на порядок. Как оказалось, подобные действия со стороны банков в большинстве случаев предусмотрены кредитным договором, отмечают юристы.
При этом закон обязывает финансовые учреждения оповещать о таких изменениях своих клиентов. Держатель кредитки может договориться с банком о том, каким именно образом компания будет предупреждать его о принятии соответствующего решения.
Однако на практике картина выглядит иначе. В этой связи представители комитета Госдумы по финансовому рынку уже готовятся инициировать появление новой обязанности у банков по информированию своих клиентов об уменьшении лимита за 30 дней.
Примечательным стало и то, средний размер лимита по новым выданным кредитным картам в России упал ниже важной психологической отметки. В мае 2025 года он составил менее 100 тысяч рублей, а именно — 99,5 тысячи рублей, по данным НБКИ.