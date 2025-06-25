У Смоленского кладбища в Петербурге построят фитнес-клуб

В Санкт-Петербурге появится новый фитнес-центр. Построят его на Васильевском острове, напротив Смоленского кладбища на Малом проспекте.
Как сообщает «Вечёрка», сейчас на участке расположена автостоянка, а рядом находится апарт-отель.
Насколько большим и функциональным будет новый спортивный объект не уточняется. Однако по оценкам экспертов площадь нового спорткомплекса может достигать 2,1 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят около 0,3 млрд рублей.
Кстати, по количеству фитнес-клубов Северная столица занимает второе место по России — лидером остается Москва, где находится почти две с половиной тысячи объектов. В Петербурге насчитается чуть больше тысячи фитнес-клубов и студий.