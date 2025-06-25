Фитнес-клуб оштрафован на 200 тысяч рублей из-за травмирования клиентки в Иркутске

Женщина получила компенсацию от фитнес-клуба из-за травмирования на тренировке. Также с организации взыскали расходы на приобретение лекарственных средств пострадавшей и штраф более 200 тысяч рублей за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции области.
В апреле 2024 года клиентка фитнес-клуба во время занятия в студии растяжки получила травму в области шейных позвонков и сотрясение головного мозга из-за поломки крепления подвесных конструкций.
Не получив медицинскую помощь в клубе, женщина самостоятельно прошла обследование.
Позже женщина обратилась в суд, который пришел к выводу, что организация не обеспечила необходимые меры безопасности для потребителя, не сопроводила тренировки квалифицированным сотрудником со знанием правил поведения во внештатной ситуации и навыками контроля за исправностью используемых конструкций.
Суд встал на сторону пострадавшей, однако фитнес-клуб с его решением не согласился. В апелляционной жалобе было указано на форс-мажорные обстоятельства, поскольку причиной неисправности подвесных конструкций явился производственный брак, который невозможно было обнаружить даже при должной осмотрительности. Тем не менее суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика и подтвердил решение в пользу клиентки.
Напомним, пострадавший в столкновении с автомобилем велосипедист добился выплаты компенсации через суд в Иркутске. В июле 2023 года местный житель ехал на велосипеде по тротуару и врезался в дверцу машины, которую открыл водитель, не убедившийся в отсутствии помех другим участникам движения. Иркутянин получил травмы, а велосипед восстановлению не подлежит.