Фитнес-клуб оштрафован на 200 тысяч рублей из-за травмирования клиентки в Иркутске

Суд встал на сторону пострадавшей, однако фитнес-клуб с его решением не согласился. В апелляционной жалобе было указано на форс-мажорные обстоятельства, поскольку причиной неисправности подвесных конструкций явился производственный брак, который невозможно было обнаружить даже при должной осмотрительности. Тем не менее суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика и подтвердил решение в пользу клиентки.