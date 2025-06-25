В Красноярске водители мусоровозов не вышли на работу из-за понижения зарплаты

Причиной отказа водителей мусоровозов от работы стало уведомление о предстоящем сокращении жалованья на 15 процентов, полученное ими от руководителей.
Сотрудники фирм, оказывающих экспедиторские услуги ООО «Росттех», коллективно обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства об оплате труда.
Сейчас работа регионального оператора по обращению с отходами восстановлена, уточнили в прокуратуре.
Между тем мусоровозы в Красноярском крае буквально горят на работе. Два дня назад региональный министр экологии Владимир Часовитин сообщил об очередном случае возгорания. «Причина, как правило, одна и та же: горящая зола, которую потребители не остудили должным образом перед тем, как выбросить в контейнеры», — проинформировал министр.