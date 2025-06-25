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В Красноярске водители мусоровозов не вышли на работу из-за понижения зарплаты

В среду сотрудники фирм, занимающихся сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, не вышли на смену в Красноярске.

Источник: Российская газета

Причиной отказа водителей мусоровозов от работы стало уведомление о предстоящем сокращении жалованья на 15 процентов, полученное ими от руководителей.

Сотрудники фирм, оказывающих экспедиторские услуги ООО «Росттех», коллективно обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Сейчас работа регионального оператора по обращению с отходами восстановлена, уточнили в прокуратуре.

Между тем мусоровозы в Красноярском крае буквально горят на работе. Два дня назад региональный министр экологии Владимир Часовитин сообщил об очередном случае возгорания. «Причина, как правило, одна и та же: горящая зола, которую потребители не остудили должным образом перед тем, как выбросить в контейнеры», — проинформировал министр.