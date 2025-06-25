В Красноярске водители мусоровозов не вышли на работу из-за понижения зарплаты

Между тем мусоровозы в Красноярском крае буквально горят на работе. Два дня назад региональный министр экологии Владимир Часовитин сообщил об очередном случае возгорания. «Причина, как правило, одна и та же: горящая зола, которую потребители не остудили должным образом перед тем, как выбросить в контейнеры», — проинформировал министр.