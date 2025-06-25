Несколько вылетов из нижегородского аэропорта перенесли

Задержаны ещё два рейса: в Самару и Сочи. Время ожидания отправки значительно увеличилось. Первоначально планировалось, что самолет «Победы» вылетит в Сочи в 14:40, однако теперь отправление ожидается в 22:00. Таким образом, рейс задерживается более чем на пять часов.