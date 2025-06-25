Несколько вылетов из нижегородского аэропорта перенесли

Так, самолёт в Тбилиси отправился в 3:05 25 июня вместо 16:40 24 июня, следует из данных, опубликованных на онлайн-табло.
Задержаны ещё два рейса: в Самару и Сочи. Время ожидания отправки значительно увеличилось. Первоначально планировалось, что самолет «Победы» вылетит в Сочи в 14:40, однако теперь отправление ожидается в 22:00. Таким образом, рейс задерживается более чем на пять часов.
Также был перенесен рейс авиакомпании RedWings в Самару, который должен был отправиться в 17:45. Новое время вылета — 20:00.
Пассажиры, планировавшие улететь утренним рейсом из Нижнего Новгорода в Екатеринбург, также столкнулись с продолжительной задержкой. Согласно информации, представленной на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова, рейс Red Wings отклонился от первоначального расписания более чем на три часа.
Вылет был запланирован на 7:25 25 июня, а прибытие в аэропорт «Кольцово» ожидалось в 11:20 по местному времени. Однако, отправление было перенесено на 10:40.
Причины, вызвавшие задержки рейсов, не сообщаются. Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию на информационном табло и на официальном сайте аэропорта.