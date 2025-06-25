В Калининградской области определили территории для благоустройства в 2026 году

В ведомстве также напомнили, что по выбору жителей за пять лет благоустроили 283 общественные и дворовые территории. Так, в области появились Парк Победы в Черняховске, Аллея героев в Советске, Центральная площадь в Гвардейске и научная детская площадка в Калининграде. Еще семь новых пространства реализуют в этом году в Балтийске, Янтарном, Немане, Черняховске, Правдинске и Краснознаменске.