Закончен ремонт проспекта Косыгина и Колтушского путепровода

В Петербурге завершен ремонт проспекта Косыгина и Колтушского путепровода. Об этом рассказали в Смольном 25 июня.
В Красногвардейском районе дорожники обновили асфальт на проезжей части и тротуарах, заменили бордюрный камень и нанесли разметку термопластиком. Для прочности в состав смеси добавлены полимерно-битумные вяжущие компоненты.
Колтушский путепровод обеспечивает съезд на Кольцевую автодорогу с проспекта Косыгина. Общая его протяженность — 378 метров, предусмотрено по две полосы движения в каждом направлении. В качестве нижнего слоя применен литой асфальт, верхний выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Площадь обновленного покрытия составила 14,5 тыс. «квадратов».
Проспект Косыгина и Колтушский путепровод — важные элементы транспортной инфраструктуры Петербургской агломерации. Они обеспечивают выезд из города на территорию Ленобласти и на региональные трассы.