Закончен ремонт проспекта Косыгина и Колтушского путепровода

Колтушский путепровод обеспечивает съезд на Кольцевую автодорогу с проспекта Косыгина. Общая его протяженность — 378 метров, предусмотрено по две полосы движения в каждом направлении. В качестве нижнего слоя применен литой асфальт, верхний выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Площадь обновленного покрытия составила 14,5 тыс. «квадратов».