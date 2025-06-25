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В Челябинской области зарплаты бюджетников вырастут на 6% с 1 июля

Правительство Челябинской области выпустило постановление об увеличении окладов тем, кто работает в госучреждениях.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области бюджетникам с 1 июля повысят зарплату на 6%. Распоряжение об увеличении окладов для работников областных госучреждений выпустило правительство региона. Документ за подписью губернатора Алексея Текслера опубликован на портале правовой информации.

— Рекомендовать главам муниципальных образований рассмотреть вопрос увеличения с 1 июля 2025 года размеров окладов работников муниципальных учреждений, — говорится в распоряжении.

Документ также предписывает при пересчете окладов и ставок заработной платы округлять суммы до рубля в сторону увеличения, то есть, в пользу работников.