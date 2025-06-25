Узбекистан получит $150 млн от Всемирного банка на развитие малой гидроэнергетики

По прогнозам, к 2030 году спрос на электроэнергию в Узбекистане удвоится и превысит 120 миллиардов киловатт-часов в год. Несмотря на рост производства, страна по-прежнему сталкивается с дефицитом: около 10% потребностей остаются неудовлетворёнными, что вызывает перебои с поставками, особенно в сельской местности и отдалённых регионах. Основная причина — слабая инфраструктура распределения и передачи электроэнергии.