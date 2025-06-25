Узбекистан получит $150 млн от Всемирного банка на развитие малой гидроэнергетики

По прогнозам, к 2030 году спрос на электроэнергию в Узбекистане удвоится и превысит 120 миллиардов киловатт-часов в год. Несмотря на рост производства, страна по-прежнему сталкивается с дефицитом: около 10% потребностей остаются неудовлетворёнными, что вызывает перебои с поставками, особенно в сельской местности и отдалённых регионах. Основная причина — слабая инфраструктура распределения и передачи электроэнергии.
Решением могут стать малые гидроэлектростанции мощностью от 100 кВт до 5 МВт, которые будут размещаться на действующих ирригационных каналах. Такие МГЭС представляют собой эффективное, экономичное и экологичное решение: они требуют минимального обслуживания, быстро строятся и обеспечивают стабильное снабжение электроэнергией, особенно в регионах, не охваченных централизованной сетью.
«Правительство Узбекистана планирует построить около 3000 МГЭС к 2026 году с общей установленной мощностью до 160 МВт, что позволит обеспечить электричеством около 280 тысяч человек. Новый проект, финансируемый Всемирным банком и реализуемый Министерством энергетики Узбекистана в 2025—2030 годах, будет способствовать достижению этой цели», — заявила Татьяна Проскурякова, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии.
Финансирование, предоставляемое через банки, даст местным разработчикам доступ к необходимым средствам для строительства МГЭС. Также ожидается, что проект поможет мобилизовать около 38 миллионов долларов частных инвестиций в гидроэнергетическую инфраструктуру страны.
К 2030 году планируется профинансировать строительство МГЭС с общей установленной мощностью до 150 МВт, способных ежегодно производить более 520 гигаватт-часов экологически чистой электроэнергии. Это также поможет сократить выбросы CO₂ на 430 000 тонн в год.
На сегодняшний день предварительно определены около 270 участков, подходящих для размещения МГЭС на уже существующих ирригационных каналах по всей стране. Большинство из них (93%) рассчитаны на мощность от 100 до 1000 кВт.
Вырабатываемая в рамках проекта энергия будет закупаться «Региональными электрическими сетями», что позволит укрепить национальную энергосистему, повысить надёжность электроснабжения в отдалённых районах и сделать важный шаг в сторону энергетической устойчивости и зелёной экономики.