Крупный банк сообщил белорусам о замене поврежденных долларов и евро

Сообщается, что в финансовом учреждении снова доступна услуга, связанная с заменной поврежденных банкнот долларов и евро, которые сохраняют признаки платежеспособности. В пресс-службе заметили, что клиенты банка могут заменить испорченные купюры на платежные банкноты тех же или иных номиналов в том случае, если оригинальную валюту признали подлинной.