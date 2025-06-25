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Крупный банк сообщил белорусам о замене поврежденных долларов и евро

Крупный банк заявил про замену поврежденных долларов и евро в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Крупный банк сообщил белорусам о замене поврежденных долларов и евро. Информацию сообщили в пресс-службе «Сбер Банка».

Сообщается, что в финансовом учреждении снова доступна услуга, связанная с заменной поврежденных банкнот долларов и евро, которые сохраняют признаки платежеспособности. В пресс-службе заметили, что клиенты банка могут заменить испорченные купюры на платежные банкноты тех же или иных номиналов в том случае, если оригинальную валюту признали подлинной.

В «Сбер Банке» обратили внимание, что процедура предусматривает комиссию. Речь идет про 10% от суммы обмена, минимальная стоимость которой составляет 25 белорусских рублей. Сказано, что оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка.

В банке добавляют: чтобы воспользоваться услугой, нужно заранее убедиться в доступности сервиса в конкретном отделении финансового учреждения. Так, следует нажать вкладку «Списком», а затем выбрать нужный офис и вкладку «Предоставляемые услуги».

Кстати, глава Нацбанка Роман Головченко объяснил, почему в Беларуси дешевеет доллар.

Тем временем МВД и СК раскрыли аферу с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000.

А еще МАРТ Беларуси предлагает обязать продавцов на рынках обосновывать цены.