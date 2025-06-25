Воронежская гордума утвердила повышение стоимости питания в школах

С 1 сентября 2025 года выделять денег из бюджета Воронежа на бесплатное горячее питание в муниципальных и государственных школах станут больше. Это обусловлено ростом цен на продукты питания. Депутаты Воронежской городской Думы 25 июня, на 50-м заседании согласовали «изменение финансирования питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Воронеж», которое было подготовлено управлением образования и молодежной политики администрации Воронежа.
Так, с нового учебного года стоимость разового горячего питания отдельных категорий обучающихся повысится с 79,00 рублей до 86,00 рублей в день. Кроме того, в пределах роста стоимости разового горячего питания отдельных категорий обучающихся проиндексирован размер дотации на питание учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воронежская кадетская школа им. А. В. Суворова». Здесь сумма обеда выросла с 146,00 до 159 рублей. В городском бюджете соответствующие средства на эти цели предусмотрены.
Добавим, что бесплатное горячее питание предусмотрено для учеников начальных классов в государственных и муниципальных образовательных организациях.