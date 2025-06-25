Воронежская гордума утвердила повышение стоимости питания в школах

Так, с нового учебного года стоимость разового горячего питания отдельных категорий обучающихся повысится с 79,00 рублей до 86,00 рублей в день. Кроме того, в пределах роста стоимости разового горячего питания отдельных категорий обучающихся проиндексирован размер дотации на питание учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Воронежская кадетская школа им. А. В. Суворова». Здесь сумма обеда выросла с 146,00 до 159 рублей. В городском бюджете соответствующие средства на эти цели предусмотрены.