Три моста отремонтируют в Ростовской области

Так, в Мартыновском районе предстоит провести реконструкцию двух мостовых переходов на автодороге Пролетарск — хутор Сухой — слобода Большая Орловка. В Усть-Донецком районе намечено отремонтировать мостовой переход на 30 км автодороги поселок Усть-Донецкий — хутор Евсеевский — хутор Голубинка до автодороги Шахты — Белая Калитва.
Общая сумма средств на эти цели превышает 891 млн рублей. Финансирование предоставляется из областного бюджета.
Как указано в документации, работы необходимо завершить до 9 декабря 2026 года.