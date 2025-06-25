Три моста отремонтируют в Ростовской области

Так, в Мартыновском районе предстоит провести реконструкцию двух мостовых переходов на автодороге Пролетарск — хутор Сухой — слобода Большая Орловка. В Усть-Донецком районе намечено отремонтировать мостовой переход на 30 км автодороги поселок Усть-Донецкий — хутор Евсеевский — хутор Голубинка до автодороги Шахты — Белая Калитва.