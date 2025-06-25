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Три моста отремонтируют в Ростовской области

Ростовская область, 25 июня 2025. DON24.RU. В Ростовской области решено отремонтировать три моста в Мартыновском и Усть-Донецком районах. Соответствующие объявления размещены на сайте госзакупок. Заказчиком выступает министерство транспорта Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Так, в Мартыновском районе предстоит провести реконструкцию двух мостовых переходов на автодороге Пролетарск — хутор Сухой — слобода Большая Орловка. В Усть-Донецком районе намечено отремонтировать мостовой переход на 30 км автодороги поселок Усть-Донецкий — хутор Евсеевский — хутор Голубинка до автодороги Шахты — Белая Калитва.

Общая сумма средств на эти цели превышает 891 млн рублей. Финансирование предоставляется из областного бюджета.

Как указано в документации, работы необходимо завершить до 9 декабря 2026 года.