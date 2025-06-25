Ростовская область обновит программу капремонта впервые за 12 лет

В настоящее время в капитальном ремонте нуждаются свыше 18 тыс. многоквартирных домов региона. Потребность в корректировке программы возникла из-за того, что данные не обновлялись с момента ее создания в 2012—2013 годах, приводятся в сообщении слова госпожи Шереметьевой.