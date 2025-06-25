Ростовская область обновит программу капремонта впервые за 12 лет

В настоящее время в капитальном ремонте нуждаются свыше 18 тыс. многоквартирных домов региона. Потребность в корректировке программы возникла из-за того, что данные не обновлялись с момента ее создания в 2012—2013 годах, приводятся в сообщении слова госпожи Шереметьевой.
Новую региональную программу планируют принять к концу апреля 2026 года. Над документом будут работать совместно Министерство ЖКХ Ростовской области и Фонд капитального ремонта.
«Реализация данного механизма позволит не только выровнять неравномерную нагрузку по годам, но и формировать краткосрочные планы, основываясь на прогнозном поступлении взносом с учетом мер государственной поддержки», — отметила врио директора донского Фонда капитального ремонта.
По словам Дарьи Шереметьевой, изменения помогут более эффективно использовать взносы на капитальный ремонт и повысить финансовую устойчивость региональной программы.