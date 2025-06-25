ЕАБР прогнозирует замедление инфляции и стабильный прирост ВВП в Узбекистане

В прогнозе отмечаются устойчиво высокие темпы роста экономики Узбекистана. Так, в 2025 году средний рост ВВП составит 6,5%, в 2026 — 6,3%, а в 2027 — 6,4%. Это обусловлено такими факторами, как устойчивый внутренний спрос, наращивание экспорта драгоценных и цветных металлов, текстиля и сельхозпродукции, а также масштабными госинвестициями в транспортную, коммунальную и ирригационную инфраструктуру, ростом денежных переводов и объемов кредитования, улучшением условий торговли, в основном за счет высоких цен на золото. Все эти внутренние источники роста с запасом смягчат негативное влияние от эффектов замедления глобальной экономики.