На Дону розничные рынки теряют популярность

Сейчас в 20 муниципальных образованиях Ростовской области работают 39 розничных рынков. По мнению господи Гелас, они играют важную роль в экономике региона, обеспечивая предпринимателям конкурентный спрос и возможность без посредников продавать продукцию собственного производства.
Однако в последнее время популярность рынков у покупателей падает. «Современный ритейл характеризуется цифровизацией, трансформацией форматов и каналов продаж. Рынкам необходимо постоянно модернизироваться чтобы быть в тренде», — считает господа Гелас, ее слова приводятся в сообщении.
Власти региона намерены найти механизмы поддержки и развития рынков. «Ждем конкретных предложений от Ассоциации розничных рынков и ярмарок Ростовской области для дальнейшей проработки вопроса совместно с профильными ведомствами», — заключила Ирина Гелас.