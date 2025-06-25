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На Дону розничные рынки теряют популярность

В правительстве Ростовской области обеспокоены снижением популярности розничных рынков. Это следует из сообщения главы регионального департамента потребительского рынка Ирины Гелас, опубликованного в ее Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас в 20 муниципальных образованиях Ростовской области работают 39 розничных рынков. По мнению господи Гелас, они играют важную роль в экономике региона, обеспечивая предпринимателям конкурентный спрос и возможность без посредников продавать продукцию собственного производства.

Однако в последнее время популярность рынков у покупателей падает. «Современный ритейл характеризуется цифровизацией, трансформацией форматов и каналов продаж. Рынкам необходимо постоянно модернизироваться чтобы быть в тренде», — считает господа Гелас, ее слова приводятся в сообщении.

Власти региона намерены найти механизмы поддержки и развития рынков. «Ждем конкретных предложений от Ассоциации розничных рынков и ярмарок Ростовской области для дальнейшей проработки вопроса совместно с профильными ведомствами», — заключила Ирина Гелас.