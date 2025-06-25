На Дону розничные рынки теряют популярность

Однако в последнее время популярность рынков у покупателей падает. «Современный ритейл характеризуется цифровизацией, трансформацией форматов и каналов продаж. Рынкам необходимо постоянно модернизироваться чтобы быть в тренде», — считает господа Гелас, ее слова приводятся в сообщении.