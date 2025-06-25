Арбитражный суд Самарской области защитил бизнес от «патентных троллей»

В ходе рассмотрения дела, в результате активной и аргументированной правовой позиции представителей ответчика, истец был вынужден скорректировать свои требования и снизил заявленную сумму компенсации с 16,5 млн до 3 млн рублей. Однако ответчик категорически не согласился с предъявленными требованиями и настаивал на полном отсутствии нарушения. По его мнению, истец не является реальным производителем, не занимается реализацией колбасных изделий, а зарегистрированное обозначение используется исключительно для подачи исков и извлечения компенсаций. В подтверждение этих доводов было указано, что в штате истца — всего один сотрудник, а за организацией числится 92 товарных знака, активно используемых для претензионной работы с другими производителями.