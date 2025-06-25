Арбитражный суд Самарской области защитил бизнес от «патентных троллей»

Арбитражный суд Самарской области поставил точку в споре, который мог обернуться банкротством регионального производителя колбасной продукции и потерей десятков рабочих мест. Речь идет о деле, в рамках которого с тольяттинского мясокомбината пытались взыскать 16,5 миллиона рублей за якобы незаконное использование товарного знака.
Суть конфликта — в обозначении «Молодёжные», под которым предприятие производило колбасные изделия с 2015 года. Однако в 2022 году компания из Свердловской области зарегистрировала слово «МОЛОДЕЖНЫЕ» в качестве собственного товарного знака и, спустя два года, подала в суд на тольяттинский комбинат, обвинив его в нарушении исключительных прав.
Через судебный запрос были получены данные Россельхознадзора о количестве произведенной продукции. Истец потребовал компенсацию в двукратном размере стоимости всего объема колбас с маркировкой «Молодёжные».
В ходе рассмотрения дела, в результате активной и аргументированной правовой позиции представителей ответчика, истец был вынужден скорректировать свои требования и снизил заявленную сумму компенсации с 16,5 млн до 3 млн рублей. Однако ответчик категорически не согласился с предъявленными требованиями и настаивал на полном отсутствии нарушения. По его мнению, истец не является реальным производителем, не занимается реализацией колбасных изделий, а зарегистрированное обозначение используется исключительно для подачи исков и извлечения компенсаций. В подтверждение этих доводов было указано, что в штате истца — всего один сотрудник, а за организацией числится 92 товарных знака, активно используемых для претензионной работы с другими производителями.
Анализируя представленные доказательства, Арбитражный суд Самарской области признал доводы ответчика обоснованными. Суд счел, что истец не доказал добросовестное использование товарного знака и, напротив, действует с признаками злоупотребления правом. В итоге, в удовлетворении иска было отказано в полном объеме.
«Это важный прецедент и сигнал рынку. Суд продемонстрировал, что право на товарный знак — это не инструмент шантажа, а средство добросовестной индивидуализации товаров. Решение суда, по сути, сохранило стабильную работу производственного предприятия и уберегло десятки работников от риска увольнения», — прокомментировал представитель защиты, генеральный директор ООО «Единый центр интеллектуальной собственности» Эльвис Джалилов.
Данное дело иллюстрирует растущую проблему — использование товарных знаков не по назначению, а в качестве инструмента давления и взыскания денежных средств с действующих производителей. Судебная практика начинает выстраивать преграды против «патентных троллей», и это важный шаг в сторону справедливости и защиты добросовестных участников рынка.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.