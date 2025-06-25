Какие изменения планируют внести в закон о защите прав потребителей

На заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова представила проект закона «О защите прав потребителей» и сопутствующий законопроект, сообщает корреспондент центра деловой инфорации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Основные положения законопроектов:
введение института Омбудсмена по защите прав потребителей — новая институциональная мера, направленная на укрепление роли гражданского общества, повышение подотчетности и оперативности в реагировании на обращения граждан;
расширение полномочий общественных объединений потребителей, включая право на проведение контрольных закупок, что усилит превентивный контроль и позволит своевременно выявлять нарушения в сфере реализации товаров и услуг;
распространение положений закона на ключевые сектора услуг — коммунальные, транспортные, медицинские, туристские, услуги связи и др. (за исключением финансовых), тем самым обеспечив правовую защиту потребителей во всех сферах повседневной жизни;
упрощение процедуры защиты прав потребителей путем предоставления свободного выбора между обращением в суд или в уполномоченный орган;
недействительность условий договоров, ущемляющих права потребителей, таких как навязывание дополнительных товаров и услуг, необоснованная ценовая разница между наличной и безналичной оплатой, положения о 100% невозврате авиабилетов и туристских услуг и др;
устранение правовых пробелов и синхронизация с Гражданским кодексом и другими законами, что обеспечит правовую определенность, системность и защиту потребительских интересов на всех уровнях.
Айжан Бижанова отметила, что с начала текущего года все предложения депутатов были проработаны в полном объеме. Внесены поправки, усиливающие социальную направленность закона, обеспечивающие дополнительную защиту маломобильных граждан, укрепляющие инструменты общественного мониторинга и конкретизирующие цели и задачи регулирования защиты прав потребителей.