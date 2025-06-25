Какие изменения планируют внести в закон о защите прав потребителей

введение института Омбудсмена по защите прав потребителей — новая институциональная мера, направленная на укрепление роли гражданского общества, повышение подотчетности и оперативности в реагировании на обращения граждан;

расширение полномочий общественных объединений потребителей, включая право на проведение контрольных закупок, что усилит превентивный контроль и позволит своевременно выявлять нарушения в сфере реализации товаров и услуг;

распространение положений закона на ключевые сектора услуг — коммунальные, транспортные, медицинские, туристские, услуги связи и др. (за исключением финансовых), тем самым обеспечив правовую защиту потребителей во всех сферах повседневной жизни;

упрощение процедуры защиты прав потребителей путем предоставления свободного выбора между обращением в суд или в уполномоченный орган;

недействительность условий договоров, ущемляющих права потребителей, таких как навязывание дополнительных товаров и услуг, необоснованная ценовая разница между наличной и безналичной оплатой, положения о 100% невозврате авиабилетов и туристских услуг и др;